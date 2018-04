Den nye presidenten i Zimbabwe blir hylla i Kina

utenriks

Kina var i alle år ein trufast støttespelar for den mangeårige diktatoren i Zimbabwe Robert Mugabe, og forholdet mellom dei to landa ligg ikkje an til å bli dårlegare etter at Emmerson Mnangagwa overtok som president.

– Kina og Zimbabwe vil etablere eit omfattande, strategisk partnarskap, lova president i Kina Xi Jinping tysdag.

Forholdet Mnangagwa har til Kina går heilt tilbake til 1960-talet, då han fekk militær trening i landet. Kina væpna og støtta frigjeringsrørsla ZANU i den dåverande britiske kolonien Rhodesia, der Mnangagwa til liks med Mugabe var ein sentral skikkelse.

– Du er ein gammal venn av Kina og eg set pris på innsatsen din for å utvikle samarbeid på alle område, sa Xi da han tok imot den 75 år gamle presidenten i Zimbabwe.

Zimbabwe er rikt på mineral, og kinesarane har lenge vore den største investoren. Landet er framleis gjenstand for sanksjonar frå USA, EU og fleire vestlege land, trass i at den nye leiaren i landet har lova å kjempe mot korrupsjon og innføre politiske reformer.

Kritiske røyster trur ikkje på dei heilt store endringane og viser til at Mnangagwa i 37 år var ein av dei mest trufaste våpendragarane til Mugabe.

