Børsopninga til Spotify blei ein hit

utenriks

Forventninga har vore stor til kor mykje Spotify-aksjen ville verdsetjast for, og svaret fekk investorane då den svenske strøymetenesta blei notert på New York-børsen tysdag.

Ved opningstid var aksjekursen på 166 dollar, noko som gav selskapet ein verdi på 29,5 milliardar dollar. Det er om lag 6 milliardar dollar meir enn kva som var venta på førehand.

Men Spotify kjem ikkje til å skrive ut nye aksjar, noko som betyr at grunnleggjarar og dei noverande eigarane beheld kontrollen over selskapet.

– Spotify aukar ikkje kapitalen, og aksjeeigarane og tilsette har kunna kjøpe og selje aksjar i selskapet i årevis, skriv ein av grunnleggjarane og eigarane av Spotify, svenske Daniel Ek, i eit blogginnlegg før børsopninga tysdag.

Han grunngjev børsnoteringa med at selskapet no ønskjer å ta over ei «større scene», men utan at det skal endre «kven vi er, kva vi driv med og korleis vi opererer».

