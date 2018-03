Suu Kyi-lojal politikar blir ny president i Myanmar

utenriks

Til liks med forgjengaren Htin Kyaw, som i førre veke brått trekte seg som følgje av helseproblem, har 66 år gamle Win Myint vore lojal overfor Suu Kyi i fleire år og har i mange år vore medlem i partiet hennar, Nasjonalligaen for demokrati (NLD).

Han sat ei kort tid fengsla for sitt engasjement i NDL under Myanmars militærstyre, og var inntil førre veke leiar i underhuset i nasjonalforsamlinga.

Det er eit ope spørsmål om Win Myint vil gi Suu Kyi same handlefridom som ho hadde under Htin Kyaw, eller om han vil ta ein større del av makta, som grunnlova i realiteten gir han.

Khin Zaw Win, analytikar og leiar for Tampadipa Institute, tvilar likevel på at noko vil endre seg, trass i at Win Myint har betydeleg lengre fartstid i politikken enn forgjengaren Htin Kyaw, som var Suu Kyis sjåfør før han vart president.

– Han vil alltid vere tru mot Suu Kyi. Eg trur ikkje noko særleg vil endre seg under presidentskapet, med mindre Win Myint set interessene til landet framfor Suu Kyis og militærets, seier han.

NDL sikra seg fleirtal under valet i november 2015. Grunnlova hindrar Suu Kyi i å bli president ettersom ho har vore gift med ein utanlandsk statsborgar. Men då NDL vann valet sa Suu Kyi at ho ville stå over presidenten, noko både presidenten og offentlegheita godtok.

Suu Kyi har den siste tida fått hard internasjonal kritikk for ikkje å ha stoppa eller tatt avstand frå offensiven frå regjeringsstyrkane mot den muslimske rohingya-minoriteten.

