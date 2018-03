Putin open for å møte Trump

utenriks

– Det avheng av kva amerikanarane gjer, men Russland er opne for eit slikt møte, seier Dmitrij Peskov, ein talsmann for den russiske presidenten, under ein pressekonferanse onsdag.

Fråsegna kjem i etterkant av ei veke der EU, Ukraina og USA har utvist mange russiske diplomatar. For USAs del omfattar masseutvisinga 60 diplomatar, deriblant tolv frå Russlands FN-delegasjon i New York.

Bakgrunnen for utvisingane er nervegiftangrepet i Salisbury i Storbritannia 4. mars, eit angrep russarane nektar for å stå bak. Russland har varsla at dei kjem til å utvise like mange diplomatar som talet på utviste russiske diplomatar.

(©NPK)