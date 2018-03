Nasjonal sørgjedag i Russland etter kjøpesenterbrannen

utenriks

Minst 64 menneske døydde i brannen, og 41 av dei var barn, har russiske styresmakter slått fast etter å ha gått igjennom ruinane av kjøpesenteret.

I Kemerovo blei det onsdag flagga på halv stong, og alle underhaldningsarrangement i byen var avlyste tre dagar etter den dødelege brannen.

Dagen før hadde tusenvis samla seg i Moskva for å sørgje brannofra og rette skyts mot styresmaktene for at dei ikkje gjorde nok, verken for å hindre brannen eller for å sløkke den raskast mogleg.

Det yngste brannofferet er ifølgje ei offisiell liste, frå russiske styresmakter publiserte tysdag, ein to år gammal gut. 19 av dei 41 barna som døydde var under 10 år.

Kva som var årsaka til brannen er førebels ikkje heilt avklart, men russiske etterforskarar arbeider intensivt med å avklare dette spørsmålet.

Ei kjelde med kjennskap til etterforskinga seier onsdag til det russiske nyheitsbyrået TASS at brannen mest sannsynleg var påsett, og at den starta på ein leikeplass i fjerde etasje, men dette er så langt ikkje stadfesta av russiske styresmakter.

Dei har førebels konkludert med at brannen truleg starta som følgje av ei kortslutning.

Samtidig har dei også slått fast at ei rekke brannreglar hadde vore brotne veit kjøpesenteret. Blant anna meiner russiske styresmakter at naudutgangane blei blokkerte då senteret skulle evakuerast.

I tillegg skal ein sikkerheitsvakt fleire dagar i førevegen ha slått av brannalarmen. Vedkommande er rekna som mistenkt i saka.

(©NPK)