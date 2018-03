utenriks

Det er president Emmanuel Macron som skal dele ut prisen til Beltrame, skriv AP.

Utdelinga skjer under ei minnestund i Paris onsdag. Oberstløytnant Beltrame blei drepen 23. mars då Redouane Lakdim tok gislar i byen Trébes i det sørlege Frankrike.

Under gisseldramaet redda Arnaud Beltrame liv då han tok plassen til eitt av gislane, som blei halden inne på eit kjøpesenter.

Totalt fire blei drepne under angrepet. Ekstremistgruppa IS har hevda å stå bak, og kalla Lakdim for ein «IS-soldat».

