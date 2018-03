utenriks

Det vart ikkje reist sak mot dei to brørne, då fem og sju år, ettersom dei var langt under den kriminelle lågalder då Kevin vart funnen død 16. august 1998 i Dottevik i Arvika.

I mai 2017 vart saka teken opp att etter at nye opplysningar om saka kom fram, blant anna i ein dokumentar frå SVT.

Det vart i si tid hevda at brørne erkjende å ha drepe Kevin. Men advokaten til brørne seier at han er overbevist om at noka slik tilståing eigentleg ikkje finst.

