Solberg: – Vi må vise at vi ikkje lar oss presse 

– Vi må gjere det vi meiner er riktig, uavhengig av at vi også har konsulære saker av denne typen. Nettopp for å vise at vi ikkje lar oss presse i slike samanhengar, seier Solberg til NTB.

Ho legg til at ho ikkje trur Russland vil blande dei to sakene saman.

Frode Berg sit i varetekt i Moskva, sikta for spionasje. Den norske avgjerda om å utvise ein russisk diplomat som svar på angrepet med nervegift i Salisbury har ført til bekymring for at det skal bli vanskelegare å få nordmannen heim.

Solberg legg ikkje skjul på at forholdet til Russland er utfordrande for Noreg.

– Vi er naboland, og vi skal ha eit godt og balansert forhold til Russland på dei områda der vi samarbeider. Men vi kan ikkje stille oss utanfor ein internasjonal reaksjon på det som blir oppfatta som eit angrep på Storbritannia, seier ho.

Avgjerda om å utvise russiske diplomatar var ein koordinert aksjon der ei rekke land deltok, påpeiker Solberg.

– For Noreg er det viktig å vise der vi står.

Storbritannia har fastslått at Russland med høgt sannsyn står bak giftangrepet, som var retta mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og dotter hans Julia. Russiske styresmakter avviser skuldingane.

