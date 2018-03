Puigdemont lovar å ikkje overgi seg

utenriks

Den tidlegare president Carles Puigdemont fekk tysdag besøk av advokaten sin, Gonzalo Boye, i fengselet i Tyskland.

Etter besøket hadde advokaten med seg ein beskjed frå klienten sin:

– Han sa at han aldri vil overgi seg og at det er meldinga hans til det katalanske folk. Han sa også at folket har rett til å uttrykkje ønske om ein uavhengig republikk i Catalonia, seier Boye.

Han understreka samtidig at ekspresidenten også har uttrykt full tillit til det tyske rettssystemet.

– Han bad meg også sei at han vil fortsette å kjempe, og at dette kjem til å bli ein lang kamp, men at han vil sigre, seier advokaten.

Puigdemont blei søndag arrestert av tysk politi mens han var på veg frå ein foredragsrunde i Finland til Belgia, der han bur i sjølvvald eksil. Arrestasjonen kom etter at spanske styresmakter fredag sende ut ein internasjonal arrestordre på han.

Sentralmyndigheitene i Madrid vil no krevje han utlevert til Spania. Her er Puigdemont tiltalt for oppvigling, underslag og opprør i samband med forsøket til katalanarane på å lausrive seg frå Spania.

