Asia-børsene hentar seg inn igjen

utenriks

Hang Seng i Hongkong gjekk opp 0,9 prosent, mens Komposit-indeksen i Shanghai låg på 0,6 prosent i slutthandelen.

I Tokyo gjekk Nikkei-indeksen opp 2,65 prosent, mens den breiare Topix-indeksen gjekk opp 2,74 prosent. I Sør-Korea hadde Kospi-indeksen ein oppgang på 0,7 prosent då den stengde, mens børsen i Taiwan gjekk opp 1,4 prosent.

Måndag fortsette nedgangen på børsane frå førre veke, etter at USAs president Donald Trumps forslag om straffetoll på 60 milliardar dollar på kinesiske varer førte til frykt for handelskrig.

Teikn frå dei to landa på at ein slik situasjon skal unngåast, verkar no å ha påverka børsane i positiv retning.

(©NPK)