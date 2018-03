2 millionar barn utan skulegang i Jemen

utenriks

Mangelen på betaling for ein så stor del lærarar fører til at utdanninga til endå 4,5 millionar barn er i fare, ifølgje ein ny rapport frå UNICEF.

– Ein heil generasjon barn i Jemen går ei dyster framtid i møte med avgrensa eller ingen tilgang til utdanning. Til og med dei som framleis går på skulen, får ikkje den kvaliteten på utdanninga dei treng, heiter det i rapporten.

Over 2.500 skular er lagde ned. To av tre er øydelagde i angrep, 27 prosent stengde og 7 prosent blir brukte til militære føremål eller som tilfluktsstad for menneske på flukt.

– Også reisa til og frå skulen har blitt farleg ettersom barn risikerer å bli drepne på vegen dit. I frykt for sikkerheita vel mange foreldre å halde dei heime, heiter det vidare.

– Mangelen på tilgang til utdanning har drive barn og familiar til farlege alternativ som tidleg ekteskap, barnearbeid og rekruttering til kamphandlingane.

26. mars 2015 gjekk ein USA-støtta koalisjon fronta av Saudi-Arabia til krig mot Houthi-rørsla i Jemen. Sidan den gong er over 10.000 menneske blitt drepne, fem tusen av dei barn. Samtidig er 20 millionar i nød.

– Dei siste tre åra har Jemens barn blitt bomba og utsvoltne. Tusenvis har døydd i heimane sine eller på sjukehus, mens dei forgjeves venta på medisinar, sa Tamer Kirolos, Redd Barnas landdirektør i Jemen, i ei fråsegn søndag.

(©NPK)