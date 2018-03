Netanyahu i nye politiavhøyr

utenriks

Dette er andre gong Netanyahu har blitt avhøyrd om skuldingane. Også kona og sonen til Netanyahu vart avhøyrde.

Politiet har i over eitt år etterforska ekteparet for korrupsjon og konkluderte i midten av februar med at den israelske statsministeren bør tiltalast for korrupsjon og økonomisk utruskap.

Ifølgje politiet har Netanyahu og familien blant anna tatt imot mutingar til ein verdi av over 2,2 millionar kroner frå Hollywood-produsenten Arnon Milchan og den styrtrike australiaren James Packer.

Netanyahus mangeårige medierådgjevar Nir Hefetz har inngått ein avtale med påtalemakta i korrupsjonssaka mot Netanyahu.

Hefetz er tiltalt for forsøk på å bestikke ein dommar for å få han til å droppe korrupsjonssaka mot kona til statsministerens, Sara Netanyahu.

Hefetz skal visstnok gi politiet opptak av Netanyahu og kona Sara i bytte mot full immunitet i saka. Også ein annan nær medarbeidar, Shlomo Filber, har inngått ein avtale med påtalemakta.

(©NPK)