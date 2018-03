Indias statsminister skulda for å dele persondata med amerikanske selskap

utenriks

Saka vart offentleg kjent i India etter at ein forskar på nettsikkerheit skulda den offisielle appen til statsministeren for utan samtykke å dele personleg data frå brukarane med eit anna internettdomene. Domenet er blitt spora til eit amerikansk firma. Skuldingane er blitt støtta av faktasjekknettstaden AltNews og TV-kanalen NDTV.

Leiaren for det leiande opposisjonspartiet i India, Rahul Gandhi, har gått hardt ut mot statsminister Modi i etterkant av skuldingane. Via ei rekkje syrlege tweets skuldar Gandhi statsministeren for å samarbeide med amerikanske selskap. Blant anna har han tvitra:

«Hei, mitt namn er Narendra Modi. Eg er statsminister i India. Når du melder deg på min offisielle app, vil eg gi all data om deg til mine venner i Amerika».

Skuldingane har no ført til ein «Twitter-krig» mellom dei politiske partia i India. Regjeringspartiet Bharatiya Janata Party (BJP) hevdar dataa som er samla inn, berre er brukt som datagrunnlag for analysar. Gandhi og hans opposisjonsparti Indian National Congress, festar liten lit til denne forklaringa.

«Han er The Big Boss, som likar å spionere på indarar», tvitra Gandhi måndag.

Kontroversane rundt Modis app speglar på mange måtar den internasjonale skandalen rundt sosiale medium-giganten Facebook og det britiske analyseselskapet Cambridge Analytica.

(©NPK)