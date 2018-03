64 døde i kjøpesenterbrann i Sibir

utenriks

Det melder den russiske kriseministeren Vladimir Putsjkov måndag formiddag. Seks av dei omkomne er ikkje henta ut enno.

Brannen oppstod i ei veke med skulefri i området. Kjøpesenteret skal ha vore fullt av barn. Ifølgje BBC er 41 barn sakna. Ti menneske er lagt inn på sjukehus med skadar etter brannen. Putsjkov ville måndag ikkje gi nærmare detaljar om kor mange barn som er omkomne.

Russiske styresmakter har starta etterforsking av brannen, som truleg starta i ein kinosal i fjerde etasje i senteret søndag formiddag. 13 personar vart funne omkomne i kinosalen.

Rundt 300 brannmannskap kjempa i seks timar før dei fekk kontroll på flammane, som spreidde seg over eit område på 1.300 kvadratkilometer inne i senteret søndag. Over 100 menneske vart evakuerte, og rundt 20 måtte reddast ut.

Ifølgje russiske styresmakter var det så høg temperatur fleire stadar i senteret at det hindra mannskapa i å ta seg inn fleire stadar i bygninga.

Guvernøren i regionen, Aman Tulejev, bekreftar til nyheitsbyrået Tass at dei vil gi familiane til dei omkomne over 130.000 kroner kvar i erstatning.

– Eg har teke ei avgjerd om at kvar familie som har mista eitt medlem vil få ein million rublar i kompensasjon. Dersom det er to, Gud forby, så blir det to millionar rublar, seier han.

Viseguvernør Vladimir Tsjernov opplyser til Tass at identifiseringa av offera starta måndag morgon. Han seier det har vore mange brot på brannreglane.

