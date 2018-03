– Sikkerheitsvakt slo av brannalarmane på russisk kjøpesenter

utenriks

Naudutgangane blei også blokkerte av éin eller fleire personar, ifølgje det russiske politiet.

Russiske styresmakter har starta etterforsking av brannen, som truleg starta i ein kinosal i fjerde etasje i senteret søndag føremiddag. 13 personar blei funnen omkomne inne i kinosalen.

Brannen oppstod i ei veke med skulefri i området. Kjøpesenteret skal ha vore fullt av barn. Ifølgje BBC skal 41 barn vere sakna.

Ti menneske er lagt inn på sjukehus med skader etter brannen.

Guvernøren i regionen, Aman Tulejev, bekreftar overfor nyheitsbyrået Tass at dei vil gi familiane til dei omkomne over 130.000 kroner kvar i erstatning.

– Eg har treft ei avgjerd om at kvar familie som har mista eitt medlem vil ta imot ein million rublar i kompensasjon. Om det er to, Gud forby, så blir det to millionar rublar, seier han.

