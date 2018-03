– Russland vil svare på utvisingar

utenriks

Det russiske utanriksdepartementet seier responsen vil innebere utvising av like mange utanlandske diplomatar som talet utviste russiske tenestemenn. Det melder det russiske nyheitsbyrået RIA, som blir sitert av nyheitsbyrået Reuters.

Måndag ettermiddag kunngjorde USA at landet kjem til å utvise 60 russarar, derav 12 medlemmer av FN-delegasjonen til Russland i New York. I tillegg utviser 14 EU-land til saman over 30 diplomatar.

Ukraina, som ønskjer å vise solidaritet med EU og USA, utviser 13 diplomatar.

Utvisingane kjem etter nervegiftåtaket mot den russiske eks-spionen Sergej Skripal og dotter hans Julija i Storbritannia den 4. mars. Storbritannia har gitt Russland skulda for angrepet, noko Russland sjølv nektar for.

