Opprørsgruppe i Aust-Ghouta ber om våpenkvile

Faylaq al-Rahman, som blir rekna med å vere sett saman av rundt 3.000 krigarar, kontrollerer småbyen Arbin i Aust-Ghouta. No forhandlar dei med president Bashar al-Assads støttespelar Russland om våpenkvile.

Opprørernes talsmann Wael Oweilan stadfestar dette og opplyser at målet er å legge til rette for evakuering av sivile frå Arbin-området, den siste attverande lommen dei kontrollerer.

Syriske regjeringsstyrkar innleidde for ein månad sidan ein stor offensiv mot Aust-Ghouta og har no tatt kontroll over rundt 80 prosent av enklaven rett utanfor Damaskus.

Bomba kjellar

Torsdag kveld blei minst 37 menneske drepne i eit flyangrep som ramma ein kjellar der folk hadde søkt tilflukt, ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights.

Alle dei drepne var ifølgje SOHR sivile og flya som angreip var ifølgje eksilgruppa russiske.

Russland har fleire gonger nekta for at landet har tatt del i flyangrepa mot Aust-Ghouta, men SOHR meiner at flytypen og våpena som blei nytta viser dette.

Harasta blir tømt

Ei anna opprørsgruppe, Ahrar al-Sham, inngjekk denne veka ein avtale med Russland som gjorde at fleire hundre krigarar og sivile torsdag kunne evakuere frå tettstaden Harasta. Dei var fredag framme i eit opprørskontrollert område i Idlib-provinsen nordvest i Syria.

Evakueringsavtalen la ytterlegare press på dei attverande opprørarane om å godta liknande avtalar.

Den største opprørsgruppa Jaish al-Islam, som blir rekna med å ha rundt 6.000 væpna krigarar, kontrollerer no berre ei lomme rundt den største byen Douma nord i enklaven. Dei ligg dessutan i krig med Faylaq al-Rahman.

Rakettar mot Damaskus

Minst 1.500 menneske er blitt drepne i offensivet til regimet mot regionen sidan 18. april, ifølgje SOHR. Damaskus' sentrum ligg få kilometer unna Aust-Ghouta, og tysdag blei minst 44 sivile drepne i eit rakettangrep frå opprørarane mot ein marknad i hovudstaden, ifølgje syriske statsmedier.

Faylaq al-Rahmans talsmann seier at våpenkvila i det sørlege Aust-Ghouta skal skje «gjennom FNs beskyttelse»

Våpenkvila vil tillate «ein siste runde med forhandlingar» mellom ein lokal delegasjon av opprørarar og Russland for å finne ei løysing som garanterer sikkerheita til sivile og garanterer ein slutt på denne krigen, la talsmannen til.

