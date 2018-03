Minst tre vart drepne i angrep i Sør-Frankrike–IS tar på seg skulda

utenriks

Både Frankrikes president Emmanuel Macron og statsminister Édouard Philippe har bekrefta at det truleg dreier seg om terror.

– All informasjonen vi har peikar mot eit terrorangrep, skreiv sistnemnde på Twitter.

Gjerningsmannen tok fleire gislar i supermarknaden Super U i byen Trèbes sør i Frankrike fredag formiddag. Han er identifisert som den 26 år gamle franskmarokkanaren Redouane Lakdim.

Etterforskarane trur gisseltakaren i forkant av angrepet på supermarknaden, først stal ein bil i byen Carcassonne. Han drap ein passasjer og såra sjåføren, før han køyrde av garde mot supermarknaden i Trèbes.

Politiet meiner det er same gjerningsmann som også losna skot mot ei gruppe politimenn som var ute på joggetur i Carcassonne. Ein politimann fekk skotskadar i skuldra.

Alvorleg såra

Frankrikes innanriksminister Gérard Collomb opplyser at til saman tre personar vart drepne og fem såra i dei tre angrepa. Talet på døde kan likevel stige fordi tilstanden er kritisk for fleire av dei såra.

Blant dei er ein politimann som bytte plass med eit kvinneleg gissel. Han blir hylla som ein helt av Collomb, som framheva motet til politimannen.

Politimannen lèt telefonen stå med ei open linje slik at antiterrorstyrken på utsida kunne høyre kva som gjekk føre seg inne i supermarknaden. Då dei høyrde at skot vart losna på innsida, gjekk politiet til aksjon.

To av dei såra er medlemmer av den spesialiserte antiterrorgruppa GIGN, og skal ha blitt såra under aksjonen mot gisseltakaren. Desse har skotskadar og tilstanden deira er alvorleg.

Langvarig gisselsituasjon

Gisselsituasjonen i Trèbes gjekk føre seg i fleire timar. Dei første meldingane om gisseltakinga kom rundt halv tolv fredag formiddag og melde om skyting i supermarknaden.

Gjerningsmannen tok mellom åtte og ti personar som gislar, men dei vart etter kvart sleppte fri.

Ved 13-tida var det berre politimannen igjen av gislane. Klokka 14.45 kom det meldingar om at politiet hadde skote og drepe den terrormistenkte, ifølgje den franske tv-kanalen BFM.

Koplast til IS

Den antatte gjerningsmannen skal ha kravd at Salah Abdeslam, tiltalt for terrorangrepa i Paris i november 2015, skulle lauslatast.

Ifølgje den franske TV-kanalen BFM har den mistenkte mannen hevda å vere ein del av Daesh, eit arabisk akronym for islamistgruppa IS. Også IS hevdar dei står bak angrepet.

– Personen som utførte angrepa i Trèbes i Sør-Frankrike er ein IS-soldat, og han utførte operasjonen etter ei oppfordring om å angripe statar i den internasjonale koalisjonen som er mot IS, heiter det i ei fråsegn frå propagandaorganet Amaq.

Den terrormistenkte mannen var kjent av politiet for å ha gjort seg skuldig i mindre alvorleg kriminalitet, men styresmaktene trudde ikkje han var inne i ein radikaliseringsprosess.