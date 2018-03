IS hevdar dei står bak angrepet i Sør-Frankrike

utenriks

Den 26 år gamle Redouane Lakdim, opphavleg frå Marokko, vart skoten og drepen av politiet i ein aksjon fredag ettermiddag etter å ha halde fleire gislar i ein supermarknad i byen Trèbes, sør i Frankrike. I forkant av dette angrepet vart ein person skoten og drepen og ein såra under ei bilkapring i byen Carcassonne fredag morgon.

Lakdim kravde at Salah Abdeslam, tiltalt for terrorangrepa i Paris i november 2015, skulle lauslatast, ifølgje tv-stasjonen BFMTV. Han skal også ha sagt at han var ein del av IS.

Fransk politi meiner Lakdim stod bak dette angrepet, før han køyrde vidare og fyrte av skot mot ei gruppe politifolk på joggetur. Ein person vart såra i dette angrepet.

