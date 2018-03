utenriks

Opplysningane om angrepet på supermarknaden kjem frå ei tryggingskjelde som nyheitsbyrået AFP har snakka med.

Fransk påtalemakt opplyser at IS har påtatt seg skylda for angrepet.

Også fleire andre medium omtaler hendinga på supermarknaden. Kringkastaren RTL melder at supermarknaden ligg til nærleiken av Carcassonne i Trèbes.