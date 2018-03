utenriks

Brannvesenet i byen og politi seier det er uklart om det er menneske som er sakana frå brannen fredag morgon.

Ifølgje nyheitsbyrået Vietnam News Agency starta brannen i eit parkeringsanlegg i kjellaren, og det måtte over 200 brannfolk og meir enn ein time til for å få kontroll på flammane.

Bilete på sosiale medium viser svart røyk stige opp frå to av dei tre bygningane i leilegheitskomplekset som inneheld over 700 leilegheiter. Bygningane blei oppført for seks år sidan.

