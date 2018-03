Grønt lys for ny regjering i Slovakia

utenriks

Peter Pellegrini blir torsdag utnemnt til ny statsminister, opplyste presidenten onsdag.

Slovakia har vore utan statsminister sidan Robert Fico gjekk av 15. mars. Landet har vore skaka av veldige protestar mot regjeringa og auka bekymring for pressefridom og korrupsjon etter attentatet mot Kuciak (27) og kjærasten hans Martina Kusnirova (27). Dei to blei funne skotne og drepne i eigen heim i nærleiken av Bratislava i februar.

Politiet meiner attentatet høgst sannsynleg kan knytast til granskinga til Kuciak av påståtte band mellom topp-politikarar og italiensk mafia.

Pellegrini, ein alliert av Fico, skal no leie ei koalisjonsregjering med tre parti. Presidenten legg ikkje skjul på at det er med eit visst atterhald at han no gir regjeringa til Pellegrini grønt lys.

– Den nye regjeringa er nøydde til å kjempe for å vinne tilliten til folk, sa presidenten.

Kiska avviste i utgangspunktet regjeringa til Pellegrini fordi han utpeikte ein innanriksminister som hadde band til forgjengaren og dermed kunne knytast til korrupsjonsmistankar. Den aktuelle ministerkandidaten blei bytta ut.

(©NPK)