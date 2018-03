Trump gratulerer Putin med valsigeren

utenriks

– Donald Trump har gratulert Vladimir Putin med sigeren i presidentvalet, heiter det i ein utsegn frå Kreml.

Trump ringde Putin tysdag, og over telefon diskuterte dei to presidentane moglegheita for å møtast så snart det lar seg gjere, heiter det vidare.

Kreml opplyser at presidentane diskuterte Ukraina-krisa og Syria-krigen, og at dei snakka om å hindre nytt våpenkappløp. Dei tok også til orde for nærmare samarbeid for å kjempe imot terrorisme, heiter det frå Moskva.

Det kvite hus stadfestar at telefonsamtalen har funne stad, men utan å opplyse noko om gratulasjonane

(©NPK)