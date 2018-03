To såra i skuleskyting i USA

utenriks

Skuleskytinga skjedde tysdag morgon lokal tid på Great Mills High School sør i Maryland, der det går rundt 1.600 elevar.

To elevar, ei jente og ein gut, blei skotne og kritisk såra, opplyser sheriff Tim Cameron i St. Mary's County. Ein inspektør med ansvar for sikkerheita på skulen, skaut mot den antatte gjerningsmannen. Han er død, men det er ikkje stadfesta at det var skota frå inspektøren som drap han, ifølgje sheriffen.

Politiet sa først at tilstanden også var kritisk for den antatte gjerningsmannen, men seinare blei det stadfesta at han er død.

Politiet rykte ut etter meldingane om skyting like etter skulestart og gav relativt raskt beskjed om at dei hadde kontroll over situasjonen.

– Politiet var raskt på plass med mange folk. Politiet går no frå klasserom til klasserom, fortalde skuleeleven Jonathan Freese.

Han seier han søkte tilflukt i eit klasserom saman med klassekameratar i rundt ein time.

Politiet bad foreldre om ikkje å oppsøkje skulen, men dra til ein skule i nærleiken i staden for. Der kunne dei få informasjon og hente barna sine.

Great Mills ligg rundt 113 kilometer søraust for Washington D.C.

