SOHR: 36 drepne i IS-angrep mot Damaskus

utenriks

– IS skaffa seg fullstendig kontroll over Qadam, og 36 regjeringssoldatar og regjeringsvennlege krigarar vart drepne, seier Rami Abdulrahman, leiar for den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

I tillegg vart fleire tital såra eller tatt til fange av IS, eller er ikkje gjort greie for, legg han til.

Angrepet fann stad seint måndag kveld, ei veke etter at jihadistalliansen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hadde overlate bydelen til styresmaktene som ledd i ein avtale med regimet der fleire hundre HTS-opprørarar og deira familiemedlemmer fekk fritt leide til å forlate området, dei fleste av dei med kurs for Idlib-provinsen nordvest i landet.

IS har frå før kontroll over den tilstøytande bydelen Hajar al-Aswad, og det var derifrå at IS sette i verk offensiven måndag kveld, opplyser Abdulrahman. IS hevda måndag kveld på Twitter å ha tatt kontroll over Qadam.

Tysdag var regimet i gang med å sende forsterkingar til området rundt Qadam for å ta tilbake bydelen, ifølgje SOHRs opplysningar.

Qadam ligg i den sørlege delen av Damaskus og har i fleire år vore under kontroll av ei rad ulike islamistgrupper og opprørarar, blant dei IS og den tidlegare al-Qaida-tilknytte HTS-alliansen.

(©NPK)