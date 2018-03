Sør-Korea og USA klare for nedkorta militærøving på Koreahalvøya

utenriks

– Foal Eagle-øvingane vil bli haldne i ein månad i april etter utsettinga på grunn av vinter-OL, og kvart militære har sin eigen timeplan, bekreftar ein talsperson for det sørkoreanske forsvarsdepartementet til AFP.

I fjor vart øvingane gjennomført i to månader i mars og april. Det har lenge vore spekulert i om øvingane ville bli mindre som følgje av dei diplomatiske forhandlingane mellom USA og Nord-Korea.

– Våre kombinerte øvingar er forsvarsbaserte, og det er ingen grunn til at Nord-Korea skal sjå på det som ein provokasjon, heiter det i ei fråsegn frå Pentagon, som også la til at Nord-Korea er informert om datoar og detaljar for øvinga.

Øvingane Key Resolve og Foal Eagle blir haldne kvar vår og blir vanlegvis møtt med raseri frå Nord-Korea, som meiner nabolandet og USA øver seg på invasjon.

