FN: 100.000 treng naudhjelp utanfor Afrin

utenriks

Barnefondet til FN UNICEF har ikkje klart å levere mat og medisinar til området på 20 dagar, og vassleveransane stoppa opp sist torsdag. Det opplyser talsperson for UNICEF Marixie Mercado tysdag.

FN anslår at det er rundt 50.000 barn blant dei som no har behov for naudhjelp i Afrin.

– Plyndring, øydelegging av eigedommar og masseflukt av sivile held fram, seier Sajjad Malik, FNs landsrepresentant for Syria på Twitter.

– 100.000 sivile er framleis fanga i jordbruksområde, seier han om situasjonen i Afrin tysdag.

Tyrkiske soldatar og allierte syriske opprørarar erobra sist helg byen Afrin frå den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria, og titusenvis av sivile er drivne på flukt i regionen med same namn.

Måndag bad Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) om tilgang til sivile i Afrin. ICRC-sjef Peter Maurer sa at han ikkje har tillit til at tyrkiske hjelpearbeidarar vil kunne gi upartisk hjelp til sivile som er igjen i byen.

– Truverdet til hjelpearbeidarar frå Tyrkias Røde Halvmåne som jobbar i Afrin, er tilnærma null, sa han.

Utanriksdepartementet i Tyrkia svarte at Maurers påstand er «uakseptabel og langt frå sanninga».

