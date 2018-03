– Flyktningleir bomba i Nord-Syria

utenriks

Redningsgruppa Kvite hjelmar, som driver frivillig hjelpearbeid i opprørskontrollerte område, seier angrepet skjedde i Idlib-provinsen måndag.

Luftangrepet skal ha råka ein leir utanfor småbyen Maarat al-Nouman.

Hjelpearbeidarane har delt ein video som viser røyk som stig opp frå eit utbrent køyretøy midt inni leiren, omringa av samanraste telt, klede og personlege eigedelar på den gjørmete bakken.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at tre kvinner, fire barn og to menn blei drepne.

Området er kontrollert av syriske opprørarar. Det er uklart kven som stod bak angrepet mot flyktningleiren.

(©NPK)