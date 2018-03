Trump vil innføre dødsstraff for narkoseljarar

utenriks

Planen til den amerikanske presidenten vil oppfordre Kongressen til å skjerpe strafferamma for narkotikasmuglarar, opplyser tenestemenn frå Det kvite hus.

Justisdepartementet ønsker dødsstraff for narkosmuglarar når det er hensiktsmessig i samsvar med den noverande lovgjevinga, men Det kvite hus har ikkje gitt eksempel på kva tilfelle det dreier seg om.

Regjeringa ønsker også å redusere talet på reseptar på medisin med ein tredel dei neste tre åra.

Trump tok opp spørsmålet om dødsstraff til narkotikahandlarar under eit arrangement i Pennsylvania tidlegare i år. Han har fleire gonger sagt at narkotikaseljarar er ansvarleg for tusenvis av dødsfall.

Trump vil legge fram sin plan i New Hampshire måndag.

