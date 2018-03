Trump-toll og kryptovaluta på agendaen for G20

utenriks

Verdsøkonomien hentar seg sakte, men sikkert inn igjen etter finanskrisa, og Det internasjonale pengefondet (IMF) oppjusterte nyleg sin årlege vekstprognose frå 3,7 prosent til 3,9 prosent.

Auka proteksjonisme vart løfta fram av IMF-sjef Christine Lagarde som ein av dei største truslane mot den økonomiske veksten framover, og store delar av G20-møtet er venta å kretse rundt USAs toll på stål og aluminium, som trer i kraft denne veka.

IMF har også uttrykt bekymring for kryptovaluta og den desentraliserte og anonyme naturen, som kan gjere den til «potensielt eit nytt viktig verktøy for kvitvasking av pengar og finansiering av terrorisme». Det er venta at dei 22 finansministrane og 17 sentralbanksjefane på møtet denne veka vil ta til orde for strengare overvaking av slik valuta.

Tyskland og Frankrike har i tillegg allereie varsla at dei vil diskutere felles vedtak om å stramme inn skattereglane for digitale selskap som Google og Facebook.

EU-kommisjonen planlegg å innføre skatt på 3 prosent på inntektene til desse selskapa, noko som er estimert til å gi EU-landa ei total skatteinntekt på over 5 milliardar euro årleg.

– Det internasjonale samfunnet må finne måtar å takle utfordringane digitalisering skaper på. Å skattleggje den digitale økonomien er ein del av det, sa den tyske finansministeren Olaf Scholz før G20-møtet.

(©NPK)