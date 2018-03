Putin med storsiger i omdiskutert val i Russland

utenriks

Etter at 99,8 prosent av stemmene var talt opp, hadde Putin 76,67 prosent av stemmene, ifølgje nyheitsbyrået AP.

– Eg er med på dykkar lag, sa Putin under ein TV-sendt tale frå Manezj Square rett utanfor Kreml framfor tusenvis av tilhengarar med russiske flagg søndag.

– Vi er eit sterkt lag. Millionsterke. Takk, sa han vidare.

Putin, som har styrt Russland i nesten to tiår, la til at regjeringa hans vil bruke sitt fornya mandat til arbeide for å forbetre livet til alle russarar.

– Våre tankar vil bli vende mot framtida for vårt store land og framtida for våre barn, sa mannen som allereie er Russlands lengstsitjande leiar sidan Josef Stalin.

Så førte han an i eit unisont rop: «Russland, Russland».

Ingen konkurrentar

Då Putin heldt talen, hadde han nettopp fått beskjed av valkommisjonen om at han hadde fått 75 prosent oppslutning etter at over 50 prosent av stemmesetlane var talde opp.

Ifølgje kommisjonen var valdeltakinga også høg, og rundt 60 prosent av alle røysteføre hadde brukt stemmeretten tre timar før vallokala stengde klokka 19 søndag.

Til samanlikning fekk Putin i underkant av 63 prosent ved førre val, i 2012, men valdeltakinga var noko høgare og låg på rundt 65 prosent.

Resultatet viser elles at ingen av Putins sju motkandidatar trua posisjonen hans. Nærmast var kommunistkandidaten Pavel Grudinin, som fekk rundt 13 prosent av stemmene.

Tusenvis av valfusk-skuldingar

Den uavhengige russiske valobservatøren Golos seier dei har fått melding om over 2.500 tilfelle av fusk i samband med valet søndag.

Observatørgruppa publiserer eit «valfuskkart», som viser at hovudstaden Moskva har hatt flest tilfelle. Der har det komme over 500 klager.

På lista over måtar det har blitt fuska på, skriv Golos blant anna at folk har levert fleire enn éin stemmesetel på ein gong, og at det har vore tilfelle av at veljarar har stemt, gått ut av vallokalet og gått inn igjen og stemt på nytt.

Det har også komme rapportar om at studentar og tilsette har blitt tvungne til å stemme.

Russlands sentrale valkommisjon seier den har fått meir enn 670 klager. Dei har lova å etterforske alle meldingar om fusk i samband med valet.

Navalnyj boikotta

Opposisjonspolitikaren Aleksej Navalnyj vart nekta å stille til presidentvalet på grunn av ein vilkårsdom i ei sak som ifølgje han sjølv er politisk motivert. Han gjekk tidleg ut søndag og sa han boikotta valet, og rådde andre russarar til å gjere det same.

– På valdagen vil ein vanlegvis kanskje ha lyst til å seie «eg gav mi stemme», men eg er faktisk her for å seie at eg ikkje stemte, sa han i ein Youtube-video søndag formiddag.

Han kritiserte samtidig dei sju motkandidatane til Putin for å ikkje protestere mot valfusk og andre avvik han meiner hindra eit rettferdig val.

Xi Jinping gratulerer

Kinas president Xi Jinping var raskt ute med å gratulere sin russiske kollega i natt, og seier Beijing vil jobbe for å knytte landa sterkare saman.

– For augneblinken er det omfattande strategiske samarbeidet mellom Kina og Russland på det beste nivået i historia, som gir utgangspunkt for å byggje nye internasjonale relasjonar, sa Xi i ein gratulasjon til Putin ifølgje nyheitsbyrået Xinhua.

– Kina er villig til å jobbe med Russland for å fortsette å fremme forbindelsane mellom Kina og Russland til eit høgare nivå, gi drivkraft for nasjonal utvikling og fremme regional og global fred, sa Xi.

