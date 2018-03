Kurdisk masseflukt frå Afrin mens byen blir plyndra

utenriks

Den tyrkisk-leidde offensiven har vore retta mot den kurdiske YPG-militsen, men da militsen trekte seg tilbake, følgde store delar av sivilbefolkninga med.

Måndag kom det melding om omfattande plyndring i det som har vore eit viktig senter for kurdisk kultur og historie i regionen.

– Dei plyndrar hus, brenn ned institusjonar, knuser religiøse statuar, det same som Den islamske staten (IS) gjorde i områda dei tidlegare invaderte, seier ein talsmann for YPG-militsen, Brossik al-Hasaka, til det tyske nyheitsbyrået DPA.

Riv statuar

Bilete frå byen viser korleis dei tyrkiskstøtta styrkane riv ned statuar av figurar frå kurdiske folkeminneforteljingar. Ein av opprørarane er maskert og held ein stor kniv.

Andre bilete viser korleis væpna menn stablar gjenstandar som mest truleg er stolne, opp i lastebilar.

I tillegg er det tyrkiske flagget heist over byen, noko som truleg vekkjer sterke reaksjonar hos dei fleste kurdarar.

Plyndringa skal ha byrja søndag, same dagen som tyrkiske regjeringsstyrkar og syrisk-arabiske opprørarar tok over byen, der størsteparten av befolkninga fram til no har vore kurdisk.

Da dei tyrkiskleidde styrkane kom fram, skal YPG-militsen for det meste ha trekt seg ut saman med store delar av befolkninga.

– Ingen invasjon

Byen vart tatt etter ein to månader lang tyrkisk-leidd offensiv. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa måndag at dei no vil utvide militæroffensiven til andre kurdiskkontrollerte område opp mot grensa til Irak.

Kva som vil skje vidare med Afrin, er uvisst. Ifølgje Tyrkias visestatsminister Bekir Bozdag har Tyrkia ikkje tenkt å «invadere» byen Afrin. Han seier at "dei verkelege eigarane" i staden skal få byen tilbake.

– Vi invaderer ikkje. Målet for offensiven vår er å reinske regionen for terror, sa han måndag.

YPG-militsen var rekna som den viktigaste faktoren i kampen mot IS i Syria. Med luftstøtte frå den USA-leidde koalisjonen bidrog han til å drive den ytterleggåande islamistgruppa bort frå mellom anna Raqqa.

Men Tyrkia reknar YPG-militsen som ein terrororganisasjon med tette band til PKK-geriljaen, som er forboden i Tyrkia.

Afrin er namnet på både byen og regionen rundt. Ifølgje FN har dei fleste innbyggjarane flykta frå regionen. Organisasjonen reknar med at rundt 100.000 menneske har vorte igjen av ei befolkning som talde rundt 323.000 menneske i november.

– Desperasjon og frykt

– Titusen av menneske lir i Afrin. Desperate og livredde, tusenvis flyktar kvar dag utan å ha nokon stad å vere, lite mat, vatn og helsehjelp, skriv Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) på Twitter.

ICRC-sjef Peter Maurer seier han ikkje har tillit til at dei tyrkiske hjelpearbeidarane er i stand til å gi upartisk hjelp til sivile som er igjen i det no tyrkisk-kontrollerte området.

– Truverdet til hjelpearbeidarane frå det tyrkiske Raude halvmåne som jobbar i Afrin, er tilnærma null, seier han, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

– Dette må vere ein svært kompleks og komplisert situasjon for dei som har vorte verande i Afrin, og dei som er fordrivne, og som for augneblinken er i ein situasjon som ikkje er stabil nok til at vi kan levere humanitær hjelp, sa han på ein pressekonferanse i Genève måndag.

