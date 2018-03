Brannbomber mot Tyrkias ambassade i København 

utenriks

– Vi fekk ei melding om at det var kasta molotovcocktails mot ambassaden. Det har gitt små skadar på bygninga, seier vaktsjef Henrik Moll i Københavns politi.

Politiet såg to gjerningsmenn stikke frå staden.

– Vi hadde ein patrulje på staden, og betjentane såg det meir eller mindre skje, sa Moll, som la til at politiet prøvde å hindre at brannen spreidde seg i staden for å jakte på gjerningsmennene.

Ingen menneske oppheld seg i ambassaden om natta, så det var ikkje risiko for at nokon ville komme til skade under angrepet.

