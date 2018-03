utenriks

– Søndag den 18. mars 2018 vil sikkerheitstiltak ved dei Ukraina-baserte ambassadane og konsulata til Russland i Kiev, Kharkiv, Odessa og Lviv føre til at russiske statsborgarar ikkje får tilgang til desse for å stemme ved valet, seier Ukrainas innanriksminister Arsen Avakov fredag.

Det er venta at sitjande president i Russland Vladimir Putin blir attvalt under valet søndagen. Han har bedt russiske borgarar om å komme seg til valurnene for å bidra til å «forme framtida til Russland».

