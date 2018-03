USA innfører sanksjonar mot russarar som er skulda for val-innblanding

utenriks

Sanksjonane omfattar blant andre dei 13 russarane som er blitt tiltalte for innblanding i valet av spesialetterforskar Robert Mueller.

I tillegg blir det innført sanksjonar mot fem russiske selskap. Eitt av dei er selskapet som på engelsk blir kalla internett Research Agency, som skal ha stått bak ein omfattande kampanje på sosiale medium for å påverke valet i 2016.

Fleire av personane på sanksjonslista jobbar for den russiske militære etterretningstenesta GRU. Finansdepartement i USA meiner GRU og det russiske militæret prøvde å påverke presidentvalet, og at dei også var ansvarlege for dataangrep i Europa i fjor.

Allereie kort tid etter 2016-valet konkluderte amerikanske etterretningsorganisasjonar med at Russland hadde stått bak ein kampanje for å hjelpe Donald Trump og motarbeide Hillary Clinton. Kampanjen skal ha omfatta hacking, lekkasjar av sensitiv informasjon og spreiing av «falske nyheiter» på sosiale medium.