Tyrkia: Tar «innan kort tid» kontroll over Afrin 

– Sirkelen sluttar om terroristane. Vi ventar at sentrum av Afrin vil bli reinsa for terroristar innan kort tid, med løyve frå Gud i dei kommande dagar, seier talsperson for president i Tyrkia Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin.

Omringinga av Afrin, som er den største byen i enklaven ved same namn, starta måndag, uttalte den tyrkiske hæren tysdag.

Den tyrkiske offensiven blei innleidde 20. januar og var retta mot den kurdisk-syriske YPG-militsen i Afrin. Tyrkia ser på YPG-militsen som den syriske avleggjaren til PKK-geriljaen og har sett begge gruppene på lista til landet over terrororganisasjonar.

Vil ikkje overgi Afrin

Samtidig avviser Tyrkia at dei vil overgi Afrin til syriske regjeringsstyrkar, dersom dei greier å ta området frå den kurdisk-syriske militsen.

– Vår førsteprioritet er å etablere ei lokal regjeringseining i Afrin, som skal leiast av befolkninga i byen, seier Kalin.

Onsdag stod det tyrkiske luftforsvaret bak eit angrep mot opprørsstillingar nær Afrin i Syria, der ti militssoldatar blei drepne.

Åtte mål, inkludert bunkerar og våpenlager, blei ifølgje ei utsegn frå det tyrkiske luftforsvaret øydelagde i angrepet torsdag, der ti militssoldatar lojale overfor det syriske regimet blei drepne.

Meldinga kom dagen etter at den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melde om ti drepne i angrepet som fant stad tidleg onsdag morgon.

– Luftangrepa var retta mot ein vegsperring på den einaste vegen som leiar frå Afrin til regimekontrollerte område i søraust, heitte det i utsegna frå SOHR.

Sivile drepne

Ifølgje nyheitsbyrået AFP blei ti sivile, blant dei fire barn, drepne i skyting mot byen Afrin, som ligg i enklaven med same namn, onsdag. Byen hadde inntil framrykkinga til Tyrkia rundt 350.000 innbyggjarar. Fleire tusen av dei har flykta. Det er frykt for at ei humanitær krise kan utvikle seg i byen.

Tysdag opplyste den tyrkiske hæren at tyrkiske soldatar og deira allierte syriske opprørarar hadde innleidd omringinga av byen. President i Tyrkia Recep Tayyip Erdogan sa onsdag i ein tale i Ankara, at han håpet at Afrin, som er omringa av tyrkiske styrkar, ville vere fullstendig omringa innan kvelden var omme.

Ifølgje SOHR kontrollerte tyrkisk-leidde styrkar onsdag 70 prosent av Afrin-enklaven etter å ha tatt kontroll over fleire landsbyar.

225 sivile, blant dei 36 barn, er blitt drepne i den tyrkiske offensiven mot Afrin sidan 20. januar, ifølgje SOHR. Offensiven til Tyrkia er retta mot den kurdisk-syriske YPG-militsen som kontrollerer Afrin. Tyrkia ser på YPG-militsen som den syriske avleggjaren til PKK-geriljaen. Begge gruppene står på landet si liste over terrororganisasjonar.

