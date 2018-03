Stoltenberg: – Dette høyrer ikkje heime i ei sivilisert verd

utenriks

– Dette er uakseptabelt. Det høyrer ikkje heime i ei sivilisert verd, seier Stoltenberg.

Ifølgje han hadde dei allierte i Nato eit møte onsdag for å diskutere giftangrepet. Dei allierte gav der uttrykk for solidaritet med Storbritannia og tilbaud hjelp til etterforskinga. Dei gjorde det også klart at Russland må svare på Storbritannias spørsmål om giftangrepet.

Stoltenberg viser til at den britiske regjeringa har konkludert med at den russiske staten står bak angrepet.

Eit nytt møte var planlagt torsdag ettermiddag, og måndag kjem Storbritannias utanriksminister Boris Johnson til Natos hovudkvarter i Brussel for å diskutere saka direkte med Stoltenberg.

– Alle allierte er einige om at angrepet er eit klart brot på internasjonale normer og avtalar, seier Nato-sjefen.

(©NPK)