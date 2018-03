Sju innsette vart drepne då politi storma fengsel i Bolivia

utenriks

I tillegg vart seks politifolk og 18 innsette såra i aksjonen, ifølgje styresmaktene.

Dei drepne var innsette som sette seg imot politiet, ifølgje viseinnanriksminister Jose Luis Quiroga. Fleire innsette opna eld mot politiet då rundt 2.300 politifolk storma fengselet kalla Palmasola før soloppgang, ifølgje statsråden.

Aksjonen hadde til hensikt å gjennomsøke fengselet for våpen og narkotika etter eit opprør i førre veke då styresmaktene i landet bestemte at barn under seks år ikkje får besøkje slektningar i fengselet.

Fleire av konene og barna til dei innsette bur saman med dei i fengselet, men desse fekk forlate fengselet før aksjonen, ifølgje Quiroga.

Etter aksjonen var situasjonen roleg i fengselet, men politiet brukte tåregass mot pårørande som hadde samla seg utanfor fengselet for å få vite om deira slektningar framleis var i live.

– Dei har gått inn for å lynsje dei, skyte dei, dei har gått inn for å drepe dei. Ektemannen min er der inne, eg veit ikkje om han lever eller er død, sa ei kvinne til ein katolsk radiostasjon.

Politisjefen i landet, Alfonso Mendoza, seier dei fann fleire våpen, narkotika og utstyr for å lage alkohol under aksjonen, i tillegg til fleire knivar, granatar, pistolar og mobiltelefonar.

Palmasola husar rundt 4.000 innsette og har rykte på seg for å vere eitt av dei farlegaste og mest overfylte fengsla i landet.

