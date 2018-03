SOHR: 30.000 har flykta frå Afrin på eitt døgn

utenriks

Ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har dei 30.000 flykta frå byen som også heiter Afrin.

–Meir enn 30.000 har flykta sidan i går (onsdag) som resultat av tyrkiske bombeangrep, skriv den britisk-baserte gruppa. Flyktningane tar seg inn i område som er kontrollerte av det syriske regimet, og til område i utkanten av byen som er kontrollert av kurdisk milits, skriv dei vidare.

Tyrkia innleidde 20. januar ein omfattande bakke- og luftoffensiv mot den kurdiske enklaven Afrin i Nord-Syria. Ein talsperson for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa torsdag at Tyrkia vil ta over kontroll over byen Afrin «innan kort tid».

Offensiven er retta mot den kurdisk-syriske YPG-militsen som held til i Afrin. Tyrkia ser på militsen som PKK-geriljaens syriske avleggjar og har sett begge gruppene på sin liste over terrororganisasjonar.

Ifølgje FN er byen Afrin no avskoren frå viktige vassforsyningar.

