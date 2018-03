Minst 10.000 har flykta frå Aust-Ghouta

utenriks

Den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at så mange som 12.000 kan ha flykta torsdag. Dette skal vere det største talet på sivile som flyktar frå Aust-Ghouta sidan angrepet til regimet på enklaven blei trappa opp for rundt tre veker sidan. Torsdag er det sju år sidan opprøret mot president Bashar al-Assad starta.

Ifølgje regimevennlege tv-kanalar er dei sivile blitt redda ut gjennom «trygge korridorar» sett opp av regjeringsstyrkar.

TV-bileta viser menn, kvinner og barn som går ut av byen Hamouria, og mot område kontrollert av regjeringsstyrkane. Dei flykta både til fots, i bilar og i motorsyklar.

Menn som blei intervjuet av statleg fjernsyn, hylla president Bashar al-Assad, og sa opprørsgruppene audmjuka dei og at dei mot sin vilje blei haldne i Aust-Ghouta.

Flukta av sivile er rekna som ein stor siger for den syriske regjeringa.

Torsdag opplyste russiske styresmakter, som støttar kampen til Assad mot opprørarane i Aust-Ghouta, at dei utvidar den såkalla humanitære pausen i kampane i enklaven med to dagar, for å la sivile komme seg i tryggleik.

I ein felles aksjon mellom Syrisk Røde Halvmåne, Den internasjonale Røde Kors-Komiteen (ICRC) og FN, lukkast torsdag ei kolonne med 25 lastebilar og 340 tonn mat å køyre inn i Aust-Ghouta.

