May besøkte åstaden for giftangrepet

– Dette skjedde i Storbritannia, men det kunne skjedd kor som helst, sa May.

Ho fekk sjølv sjå benken kor Skripal og dotter hans Julia blei funne forgifta for halvanna veke sidan. Tilstanden deira er framleis kritisk.

USA, Frankrike, Tyskland og Storbritannia sa i ei felles fråsegn torsdag at dei meiner Russland stod bak giftangrepet. May understrekar at landa står saman mot giftangrepet.

Skripal og dottera skal ha blitt utsette for den sovjetiske nervegifta Novitsjok. Angrepet har løyst ut frykt for at også ei rekke andre menneske i Salisbury kan ha komme i kontakt med stoffet.

May seier det var hyggeleg å sjå turistar i byen, kor det ligg ein kjent katedral frå mellomalderen.

Styresmaktene i Russland avviser at dei har noko å gjere med giftangrepet i Salisbury.

