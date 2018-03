Hundrevis flyktar frå Aust-Ghouta

utenriks

Dette skal vere det største talet på sivile som flyktar frå Aust-Ghouta sidan angrepet på enklaven starta for rundt tre veker sidan.

Ifølgje regimevennlege tv-kanalar er dei sivile blitt redda ut av regjeringsstyrkar.

TV-bilda viser fleire hundre menn, kvinner og barn som går ut av byen Hamouria, og mot område kontrollert av regjeringsstyrkane. Dei flykta både til fots, i bilar og i motorsyklar.

Menn som vart intervjua av TV-kanalane i området, hylla president Bashar al-Assad, og sa opprørsgruppene audmjuka dei og at dei mot sin vilje vart haldne i Aust-Ghouta.

Flukta av sivile blir rekna som ein stor siger for den syriske regjeringa.

Torsdag opplyste russiske styresmakter, som støttar Assads kamp mot opprørarane i Aust-Ghouta, at dei utvidar den såkalla humanitære pausen i kampane i enklaven med to dagar, for å la sivile komme seg i sikkerheit.

