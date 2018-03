Danske dømt til livsvarig fengsel i Sør-Afrika

utenriks

Dansken blei i november funnen skuldig på alle punkt i ein omfattande tiltale som omfatta totalt 36 punkt.

Saka blei rulla opp etter at kona til den 65 år gamle dansken varsla politiet om at ho hadde funnet fleire pakker med avkutta kjønnsdelar i frysaren. 65-åringen blei arrestert i september 2015, og om lag ein månad seinare blei kona hans funnen drepen i Lesotho.

I dommen frå november konkluderte retten med at 65-åringen hadde bestilt drapet på kona frå fengselet. Han blei også dømt for gjentatte valdtekter av den yngre søstera til kona, ei jente som i dag framleis er mindreårig.

Aktor Amanda Bester argumenterte tidlegare denne veka i retten for at 65-åringen burde bli dømt til livsvarig fengsel både for å ha bestilt drap, og for overgrepa mot den mindreårige jenta.

Mannen blei også dømt for ulovleg våpenhandel og framstilling og distribusjon av materiale som viser overgrep mot mindreårige. Mannen har gjennom heile saka nekta straffskuld, og har allereie sagt at han vil anke dommen.

