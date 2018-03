Sky News: Storbritannia vil utvise russiske diplomatar som svar på angrepet med nervegift

utenriks

Kanalen melder at statsminister Theresa May sit i møte med leiande sikkerheitssjefar for å drøfte omfanget av den britiske reaksjonen.

Samtidig ber den britiske regjeringa om eit hastemøte i Tryggingsrådet om saka. Det skal haldast klokka 20 onsdag norsk tid.

Russiske styresmakter avviser skuldingane om at Russland står bak angrepet med nervegift i Salisbury i Storbritannia.

På ein pressekonferanse i Moskva onsdag kalla Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov påstanden grunnlaus. Han sa at den russiske regjering ikkje vil ta omsyn til fristen som den britiske regjering hadde sett for å få ei utgreiing om angrepet frå russisk side.

Fristen gjekk ut natt til onsdag. Statsminister Theresa May sa tysdag at det «høgst sannsynleg» er Russland som står bak angrepet med nervegift mot den tidlegare spionen Sergej Skripal og dottera Julie. May la ikkje fram noko dokumentasjon.

– Vi tek ikkje omsyn til skuldingar utan bevis eller verbale ultimatum. Vi håpar at fornufta snart får råde, sa Peskov.

Rådspresidenten i EU, polske Donald Tusk, slutta seg onsdag til dei som peikar mot Russland. Han fann det også «mest sannsynleg» at det er russiske styresmakter som står bak forgiftinga av Skripal og dottera. Men heller ikkje Tusk kunne vise til noko som likna bevis i saka.

– Eg uttrykkjer mi fulle støtte til statsminister Theresa May, som er stilt overfor eit brutalt angrep, som mest sannsynleg er inspirert av Moskva, skriv Tusk i ei twittermelding undervegs til Helsingfors.

Tusk opplyser vidare at han ville legge saka fram for EUs stats- og regjeringssjefar som møtest i Brussel til veka.

(©NPK)