Russland avviser igjen skuldingar om å stå bak angrepet med nervegass i Storbritannia

utenriks

På ein pressekonferanse i Moskva onsdag kalla Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov påstanden grunnlaus. Han sa at den russiske regjering ikkje vil ta omsyn til fristen som den britiske regjering hadde sett for å få ei utgreiing om angrepet frå russisk side.

Fristen gjekk ut natt til onsdag. Statsminister Theresa May sa tysdag at det «høgst sannsynleg» er Russland som står bak angrepet med nervegift mot den tidlegare spionen Sergej Skripal og dottera Julie. May la ikkje fram nokon dokumentasjon.

– Vi tek ikkje omsyn til skuldingar utan bevis eller verbale ultimatum. Vi håpar at fornufta snart får råde, sa Peskov.

Talsmannen kom også inn på forholdet til USA, der president Donald Trump ønsker seg CIA-sjef Mike Pompeo som ny utanriksminister. Forholdet til USA kan neppe kan bli noko verre enn det har vore i Rex Tillersons periode i utanriksdepartementet, meiner Peskov.

– Det er vanskeleg å falle under bakkenivået, så det er følgjeleg liten grunn til å tru at forholdet kan bli verre. Men det er alltids eit håp om at vi kan få ei edrueleg og konstruktiv tilnærming til vårt tosidige forhold.

(©NPK)