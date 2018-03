Putin taus om giftangrep under valkampinnspurt på Krim-halvøya 

utenriks

I staden hylla Putin innbyggjarane på Krim-halvøya for å ha vist verda «ekte demokrati» under den omstridde folkerøystinga i 2014.

Da sa eit fleirtal av befolkninga ja til at den ukrainske Krim-halvøya skulle annekterast av Russland.

– Som følgje av avgjerda dykkar vart den historiske rettferda atterreist, sa Putin under eit valkampmøte i byen Sevastopol, der den russiske svartehavsflåten er basert.

Russiske soldatar rykte inn på Krim-halvøya etter at den russiskvennlege presidenten i Ukraina, Viktor Janukovitsj, vart avsett i samband med massedemonstrasjonane i 2014.

Ifølgje politiet hadde 40.000 menneske møtt fram for å lytte til Putin, men ein korrespondent for nyheitsbyrået AFP trur at talet var nærare 20.000.

Turen er truleg den siste Putin tar før presidentvalet førstkommande søndag.

Det blir rekna som sikkert at Putin kjem til å vinne valet, spørsmålet er kor stor sigeren blir.

