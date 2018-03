EU-presidenten peikar òg på Moskva etter giftangrepet i Salisbury

utenriks

– Uansett brexit og dei harde forhandlingane vil eg gjerne uttrykkje min fulle solidaritet med statsminister Theresa May i lys av dette brutale angrepet, som sannsynlegvis var inspirert av Moskva, sa Tusk under eit besøk i Finland onsdag.

Han seier òg at saka kan komme på dagsordenen under EU-toppmøtet neste veke.

Dermed går EU-toppen lenger enn Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, som tysdag nøydde seg med å fordømme bruken av nervegift, samtidig som han bad Russland samarbeide om etterforskinga.

Det var søndag for halvanna veke sidan at den russiske eksspionen Sergej Skripal og den vaksne dottera hans Julia vart funne bevisstlause på ein benk i Salisbury sørvest i England. Prøver har vist at dei vart forgifta med den russiskproduserte nervegifta novitsjok.

Russland har tatt kraftig avstand frå skuldingane om at russiske styresmakter var involverte i angrepet.

