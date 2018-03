Dødt løp i symbolsk viktig val i USA

utenriks

Då 99 prosent av stemmene var talt opp, var det færre enn 100 stemmer som skilde dei to kandidatane, ifølgje uoffisielle resultat. Dermed er det enno for tidleg å kåre ein vinnar i suppleringsvalet vest i Pennsylvania, og valpersonellet har gått over til å telje førehandsstemmer.

Valet er av stor symbolsk betydning ettersom Donald Trump vann med over 20 prosentpoeng i valdistriktet under presidentvalet. Dersom demokraten Lamb vinn denne gongen, vil det vere skot for baugen for presidenten og eit tydeleg teikn på at han har mista oppslutning.

(©NPK)