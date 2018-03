USA lover reaksjonar etter giftangrep i Storbritannia

utenriks

Etter ei veke fordømmer Det kvite hus giftangrepet mot den russisk eksspionen og dottera hans i Storbritannia. Tillerson seier han førebels ikkje veit om russiske styresmakter kjende til angrepet med ei nervegift som vanlegvis berre er i hendene på militæret.

– Men enten det skjedde på den eine måten eller den andre, så kom gifta frå Russland, slår den amerikanske utanriksministeren fast.

Utsegna kjem etter at Storbritannias statsminister Theresa May opplyste Underhuset om at nervegifta Novitsjok, som er produsert i Russland til militær bruk, vart brukt i angrepet. Nervegifta vart utvikla i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

Varslar reaksjon

Tillerson seier saka definitivt vil utløyse ein reaksjon. Han kallar det også «nesten uforståeleg» at ein statleg aktør vil utplassere eit så farleg stoff på ein offentleg stad der andre kan bli ramma.

– Eg forstår ikkje kvifor nokon ville gjere noko slikt. Men dette er eit stoff som er kjent for oss og som ikkje er utbreidd. Det er berre i hendene på veldig, veldig få aktørar, seier han.

Fordømminga frå USA kjem åtte dagar etter at den russiske eksspionen Sergej Skripal og dottera Julia vart funne medvitslause på ein benk i engelske Salisbury. For begge er tilstanden framleis kritisk.

– Omsynslaust

Tidlegare måndag gjekk også pressetalskvinne i Det kvite hus Sarah Sanders ut og fordømte angrepet.

– Bruken av det svært giftige nervestoffet mot britiske borgarar på britisk jord er ei grov krenking, sa ho.

– Angrepet var omsynslaust, tilfeldig og uansvarleg.

Skripal jobba tidlegare for Russlands militære etterretningsteneste (GRU), men vart avslørt som britisk spion i 2004 og dømt til 15 års fengsel.

I 2010 vart han lauslaten og utlevert til Storbritannia som ledd i ei fangeutveksling USA hadde forhandla fram. Sidan då har han budd i Salisbury.

