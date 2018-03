Russland krev tilgang til prøver av nervegifta i Skripal-saka

utenriks

Søndag 4. mars vart Skripal funnen medvitslaus på ein benk i Salisbury i England, saman med den 33 år gamle dottera Julia. Britisk politi har slått fast at dei to var utsette for eit attentat der det vart nytta nervegift. Dei to ligg framleis i koma.

No krev Russland å få tilgang til prøver av nervegifta.

Det kjem fram i ei fråsegn frå Russlands utanriksminister Sergej Lavrov, som ifølgje Reuters også avviser at hans land har hatt noko å gjere med giftangrepet.

Dei russiske styresmaktene har omtalt det heile som «eit sirkus», meint for å ramme russiske interesser i forkant av fotball-VM i Moskva i sommar.

– Vi har fleire gonger åtvara om dette, at vestlege medium i forkant av fotball-VM vil komme med omfattande kampanjar for å sverte Russland og undergrave tilliten til Russland som vert for sportsarrangementet, heiter det i ei fråsegn frå det russiske utanriksdepartementet.

